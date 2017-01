Seat-bossen: Vi har overlevet nedtur og tjener igen penge

Seat har i en lang årrække været Volkswagens-koncernens bundprop. Nu tjener I penge igen. Hvad er der sket?

“Jeg har kun været hos Seat i godt et år , så den grundlæggende turn around skyldes min forgænger Jürgen Stackmann (i dag hos VW, red.). Jeg har blot fortsat den retning, som han udstak. Det, han gjorde, var først og fremmest at give de 14.000 medarbejdere selvtilliden tilbage ved at lade Seat være Seat og ikke blot en underafdeling af VW.”

Men Seat er vel reelt en underafdeling i VW-koncernen?

“Familieskabet med Volkswagen giver os adgang til en enorm mængde teknik, som giver et lille bilmærke som Seat en kæmpe fordel i forhold til mange konkurrenter. Det har værdi, fordi vi formår at give mærket vores egen karakter.”