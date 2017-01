Se hele listen: Her er verdens mest værdifulde bilmærker

Volkswagen er verdens største bilproducent. Det kunne vi skrive for nylig, da salgstallene for det forgangne år blev offentliggjort og afslørede, at Toyota nu er henvist til den knap så prestigefulde andenplads. Men én ting er salgstal, noget andet er mærkets værdi, og her må det være et plaster på såret for japanerne, at tyskerne ikke får et ben til jorden.

En netop offentliggjort liste over de mest værdifulde varemærker afslører nemlig, at Toyota er det absolut mest værdifulde varemærke blandt bilproducenterne med en overordnet femteplads på listen, hvor kun Apple, Google, Coca Cola og Microsoft har en højere brand-værdi.

Det er femte år i træk, at Toyota placerer sig som det mest værdifulde bilmærke.

Debut til Tesla

De næste bilproducenter skal vi længere ned ad listen for at finde. Mercedes indtager 9.-pladsen, mens BMW følger kort efter på 11.-pladsen. Volkswagen er med ni procents fald siden sidste års resultat dumpet ned på en plads som nummer 40 ud af verdens mest værdifulde brands.

I den tunge ende af listen finder vi en debutant på listen. Det er Tesla, som for første gang bliver vurderet som et af de 100 mest værdifulde brands i verden.