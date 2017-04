Så er der danske priser på Alfa Romeo's nye SUV

Alfa Romeo Stelvio er italienernes første SUV nogensinde, så italienerne glæder sig ikke overraskende til at vise den frem, når de holder åbent hus hos de danske forhandlere d. 23. april.

Designerne hos Alfa Romeo har skabt en SUV med dynamiske former, som skaber et vellykket design.

Den 23. april er Alfa Romeo i Danmark klar til at lancere nyheden hos forhandlerne, og der kan vælges mellem to varianter af den 2,2-liters turbodieselmotor med enten 180 hk eller 210 hk eller en 2-liters turbobenzinmotor med 280 hk. Til sommer følger endnu en turbodiesel med 150 hk.

Alfa Romeo Stelvio leveres udelukkende med en 8-trins automatgearkasse. Den store 210 hestes diesel og benzinmotoren leveres med Alfa Romeo's Q4-firehjulstræk. Hos Alfa Romeo Danmark har man længe set frem til lanceringen, og forventningerne til Stelvio er derfor tårnhøje.

– De kompakte SUV’er er meget populære i disse år, og med Alfa Romeo Stelvio melder vi os på banen med en bil, som er ekstremt konkurrencedygtig på en lang række parametre. Vores nye SUV gør sig bemærket med stilsikkert design, højt udstyrsniveau og selvfølgelig køreglæden, der er en central bestanddel i Alfa-DNA’et. Vi ved, at der skal noget særligt til for at imponere bilkøberne i dag, og vi glæder os meget til at præsentere Stelvio for danskerne og sende kunderne ud på de første prøveture, siger Steffen Holm, pressechef hos Alfa Romeo i Danmark.