Rystende ringe: Ford Mustang får bundkarakter i crashtest

Deres bekymring for passagererne skyldes hovedsageligt bilens airbags, som ikke pustes op i en tilstand, som kan beskytte fører og passagerene ved et fortalt sammenstød.

Derudover er der problemer med selerne på bagsædet, hvor præ-kollisions-selestrammeren reagerer for langsomt, samt at selen ikke giver nok efter, når kollisionen er sket. Det kan i sidste ende betyde, at passagerene glider under sikkerhedsselen og medføre skader i maveregionen.