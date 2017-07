Rygtebørsen: Danske Henrik Fisker og Apple samarbejder

Rygter skal altid have noget at leve af, og det fik de i den grad, da Henrik Fisker mødte op med sin nye Emotion foran Apples hovedkvarter i Silicon Valley. Fisker skulle eftersigne være blevet inviteret af Apple til at vise bilen frem. Bilen kørte over 600 km fra Fiskers hovedkvarter i Irvine i det sydlige Californien til Silicon Valley. En tur, som skulle kunne klares på en enkelt opladning – Fisker Automotive lover nemlig, at den kan køre ca. 640 km på en opladning.

The Detroit Bureau har forsøgt at få en udtalelse fra Apple, som dog ikke er vendt tilbage. Ligeledes puster Henrik Fisker til mystikken ved at nægte at udtale sig om samarbejdet. Om det er et klassisk mediestunt, eller han ret faktisk har fået mundkurv på, må tiden vise. Men det ville været lidt af et scoop, hvis danske Henrik Fisker kunne udstyre sine biler med Apple-teknologi.

Vi holder jer opdateret.