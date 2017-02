Pengene fosser ind: Her bliver der uddelt flest P-bøder i København

Bilisterne i hovedstaden har bidraget solidt til kommunens kassebeholdning. Der er blevet hevet godt med parkeringsbøder ind i København det seneste år, og særligt i Kødbyen nær Hovedbanegården var der gang i de ulovlige parkeringer.

Hele 4879 gange var bødeblokken nemlig fremme på Flæsketorvet i 2016.



På andenpladsen finder man området omkring Rigshospitalet, hvor 3592 bilister på Blegdamsvej måtte til lommen og betale afgiften på 510 kroner, ligesom travle og trafikerede gader som Østerbrogade og Gothersgade er med i toppen.

Millioner af bøde-kroner

Tal fra Københavns kommune, som Berlingske har kigget på, viser, at der blev udskrevet 306.044 bøder i hele 2016.

Hvis man regner det ud til en stykpris på 510 kroner, så har de københavnske parkeringsvagter hevet bøder ind for mere end 156 millioner kroner.

Den hyppigste årsag til, at der uddeles bøder, er, at der ikke er blevet betalt for at parkere, eller at der er blevet parkeret for tæt på et vejkryds.

De 306.044 bøder i 2016 er et lille fald i antal fra 2015, hvor der blev uddelt 313.340 bøder.