Pas på de tohjulede: I dag tager tusindvis af motorcykler hul på sæsonen

"Du skal køre, som om alle andre i trafikken er nogle idioter". Sådan lyder et godt råd i motorcykel-kredse, hvor det kan være livsfarligt at tage for givet, at bilisterne har øje på én, eller at de overholder vigepligten. De tohjulede trafikanter er da også klart overrepræsenterede i de alvorlige ulykker på de danske veje.

- Mc-folket har en markant forøget risiko for at komme alvorligt til skade i trafikken. Det kan være kombinationen af for høj fart, og at motorcyklisterne er nemmere at overse, der udgør en farlig cocktail, siger kommunikationskonsulent hos forsikringsselskabet GF, Riccardo Krogh Pescatori.

- Samtidig vil motorcyklisterne være lidt ude af træning, når de har fået gjort motorcyklen klar og tager ud på de første ture, hvilket forøger risikoen for uheld.

Åbning af Bakken 2017

Derfor er den årlige motorcykel-fest i København, som i dag løber af stablen i forbindelse med Bakkens åbning, også en god påmindelse om, at det er blevet den tid på året, hvor det er nødvendigt at holde særlig godt øje med de udsatte motorcyklister.

Mere end 5.000 motorcyklister forventes at deltage i dagens arrangement, som blandt andet byder på en fælles køretur fra Nørrebro i København til Bakken nord for byen.

Allerede fra kl. 16 spærrer politiet hele Nørrebrogade af for at give plads til motorcyklerne, og kl. 19 triller de mange tusinde motorcykler så nordpå via Lygten, Tuborgvej og Strandvejen.