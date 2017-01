Nyt dansk bilsite vil revolutionere måden vi køber brugt bil på

Alt er digitalt, og kunden rører aldrig den brugte bil, før den står hjemme foran gadedøren. Til gengæld er der som noget helt nyt ved køb af brugt bil fuld fortrydelsesret uden diskussion og 100 gratis kilometer.

Det er et af verdens største leasingselskaber, ALD Automotive, der står bag det nye site, der hedder qigo.dk. Danmark er udvalgt som lanceringsland.

En revolution – intet mindre

På qigo.dk foregår alt over nettet og digitalt – inklusiv betaling og underskrivelse af dokumenter. Det betyder også, at køberen ikke har set varen i virkeligheden eller prøvet den, før man trykker køb. Til gengæld er der for første gang herhjemme fuld fortrydelsesret på en brugt bil. Man kan blot sende bilen retur inden for 14 dage, og oven i købet har man 100 gratis kilometer til at afprøve bilen.

- Vores ambition er at revolutionere måden, man køber en brugt bil på – intet mindre. Danskerne er i forvejen blandt de mest begejstrede i verden for at handle på nettet, og vi tror, de er klar til også at købe gode brugte biler helt digitalt, siger Henrik Engel, Operations Director i ALD Automotive A/S i Danmark.