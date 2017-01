Nissan tester nyt system: Køb bil med dine naboer og split regningen

Bilindustrien flytter sig med hastige skridt, og der er mange måder at blive bilist på. Audi og Mercedes forsøger sig med sæson-leasing, og mindre forhandlere forsøger sig med leasing af brugte biler. Nu kommer Nissan på banen med en ny og alternativ måde at blive bilejer.

Deleøkonomien er i højsædet, og idéen er primært skræddersyet til mennesker, som ikke kører så mange kilometer.

Forsøget kaldes Nissan Intelligent Get & Go Micra og starter op i Paris til april måned. Via en app på din smartphone finder du andre interesserede i nærheden. Herefter opretter I så en gruppe, hvor i kan aftale jeres kørselsbehov, så I ikke alle forventer at køre på lange søndagsture.

I første omgang skal bilen købes – der er ikke er mulighed for leasing. Når det så er klaret, vil hver bruger af bilen få en månedlig regning, som inkluderer forsikring, service, online-adgang og selvfølgelig dit forbrug af bilen.

I første omgang må brugerne max køre 15.000 kilometer om året.