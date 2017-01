Misforstået hensyn: Forkert lys skaber farlig trafik på motorveje

Dyttende og blinkende medtrafikanter. Det er ikke altid lige populært at bruge det lange lys på motorvejen. Heller ikke selvom loven faktisk siger, du skal bruge det.

Med lyset blændet ned falder sigtbarheden så markant, at det ikke hænger sammen med hastigheden, og det går ud over trafiksikkerheden. Det kan i værste fald være skyld i ulykker, skriver FDMs medlemsmagasin Motor.

- Det er afgørende for trafiksikkerheden, at man som bilist kan se tilstrækkeligt langt. Det gælder ikke mindst på motorvejene, så man kan nå at reagere, når farten er høj og bremselængden større. Når mange alligevel undlader at bruge det lange lys, skyldes det enten uvidenhed eller et misforstået hensyn til andre modkørende bilister, som man ikke ønsker at blænde. Men det er forkert. Som udgangspunkt skal man køre med fjernlys på motorvej og kun blænde ned, hvis der er få hundrede meter op til en forankørende, siger jurist i FDM, Dennis Lange.

Færdselsloven siger ganske rigtigt, at man ikke må blænde andre trafikanter, og på landeveje kan det betyde, at man skal blænde ned, når man møder modkørende biler. Det problem har man imidlertid ikke på motorvejen. Holder man her øjnene på vejen, som loven siger, risikerer man ikke selv at blive blændet af bilerne i den modkørende retning.