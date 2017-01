Mercedes og Audi: Få en ny bil hvert halve år til fast pris

Audi om vinteren, Ducati om sommeren

Hos Audi kalder man det tilsvarende tilbud for Audi select. Her kan man for en periode på 12 måneder vælge to Audi personbiler, som man har i seks måneder ad gangen. Det hele foregår online og er inklusive forsikring, ejerafgift, vejhjælp og vinterdæk. Konceptet har kørt som pilotprojekt på det tyske marked, og Danmark er det andet land i verden, som indfører det.

"For Semler Gruppen, som Audi Danmark er en del af, er det vigtigt at markere, at vi har fokus på den digitale tidsalder og løbende tilpasser os kundernes adfærd. Semler importerer også Ducati motorcykler, så fra foråret 2017 kan man også vælge at tilføje en Ducati i stedet for en Audi,” siger Lars Kornelius, direktør for Audi Danmark.

Kan man bestille online?

“Vores kunder er travle mennesker, der omfavner det at leve i en digital tidsalder. Så ja, når man har fundet ud af, hvilke to biler man ønsker, klikker man blot “bestil”. Efter ca. tre uger kan man så hente sin bil hos en af de otte danske Audi-forhandlere. Her får man en grundig gennemgang af bilen.”