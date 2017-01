Maserati-boss: Derfor skal vi op på 75.000 biler om året

Bil Magasinet møder Peter Denton, Region Manager Northern Europe, Maserati, til præsentationen af den nye Levante i England.

Hvor står Maserati i dag?

“Vi står med en glorværdig 102-årig historie med racerbiler og gran tourers, altså biler med plads, der kan flytte ejeren hurtigt med stil og luksus. Med den nye SUV Levante udvider vi modelporteføljen fra luksusbiler til også at omfatte billigere biler i premiumsegmentet. Det gør vi, for at nå nye kunder.”