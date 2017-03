Manuelt eller automatisk? Her er gearkasse-planerne for næste generation hos BMW

Vi må se det i øjnene. Det varer nok ikke længe, før vi mister de tre pedaler og en gearstang i midten. Den manuelle gearkasse er på vej ud. I hvert fald i hverdags-bilerne.

Det kan også mærkes hos en bilproducent som BMW, hvor det nu forventes, at den næste 3-serie kun vil kunne fås med automatgear, hvis vi ser bort fra M-modellerne.

- Kigger vi på tværs af det globale marked, har næsten alle modeller over 3-serien automatgear. Kina har aldrig haft manuelt gear, de gik sammen med USA direkte på automatgearkasserne. Flere og flere lande i Europa går med, og vi vil i fremtiden ser færre og færre manuelle gearkasser, fortæller Ian Robertson, der er chef for salg og marketing i BMW, til Car&Driver.

Entusiaster elsker at skifte gear

Robertson forklarer, at der ingen planer er om, at skifte koblingspedalen ud i Mini’er eller 1-serien. Men sker det, at efterspørgslen på 3-serien og 4-serien med automatgear fortsat stiger, er det meget muligt, at den manuelle gearkasse uddør inden længe.

- Entusiaster elsker det manuelle gear, og vi vil fortsat benytte os af det i vores M-segment. Om det kommer til at være en mulighed i alle modeller, vides ikke endnu. Visse modeller sælges næsten kun med automatgear, fortsætter Robertson.

Vil du helst skifte gearet, selvom du kører en 2.0 diesel?