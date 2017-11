Mangler du overblik over de nye registreringsafgifter, så er løsningen her:

Siden 1959 har Bil Revyen været din komplette bilguide over bilmodellerne på det danske marked. I år indeholder Bil Revyen omtaler af 521 spændende biler, samt en komplet oversigt over alle de nye priser siden lempelsen af registreringsafgiften. Ud over det er der et helt opdateret leksikon, som blandt andet fortæller om principperne ved moderne trykladning, hybrid- og undervognsteknologi.

Uanset om du vil læse om normale hverdagsbiler, økonomiske hybrid- og elbiler eller ekstreme superbiler, stiller Bil Revyen din sult med billeder, tekniske data og omtaler fuldt opdateret med alle nyheder frem til redaktions afslutning. Er der sket noget nyt, står det som altid i Bil Revyen!



Bil Revyen indeholder