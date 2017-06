Livsfarlig sikkerhed: 16 dødsfald blev for dyrt - nu er firmaet begæret konkurs

I 2016 mistede en 17-årig pige livet i en sådan ulykke. Hendes bil stødte ind i en anden bil, som holdt stille i et lyskryds, hvilket fik luftpuden i den 14 år gamle Honda Civic til at puste sig op.

Myndighederne konstaterede efterfølgende, at pigen ikke kørte for stærkt, og at hun havde sikkerhedssele på, så under normale omstændigheder ville hun formodentlig ikke være kommet til skade, men sammen med airbaggen fløj små splinter af metal, som ramte pigen i halsen og dræbte hende på stedet.

Dyre retssager

De alvorlige ulykker har medført en række retssager mod Takata med krav om enorme erstatninger. I januar accepterede Takata at betale en bod på én milliard dollar i USA, hvor 70 millioner køretøjer er blevet tilbagekaldt for at få udskiftet airbags.

Omkring 100 millioner biler verden over er blevet tilbagekaldt. Ifølge Reuters har Takata en gæld på over 1000 milliarder yen. Det svarer til cirka 60 milliarder kroner. Beløbet er ikke officielt bekræftet.

Hovedparten af Takatas aktiver bliver overtaget af den amerikanske rival Key Safety Systems. Købssummen er på 175 milliarder yen eller 10,5 milliarder kroner. Takata har ifølge AFP 12 oversøiske datterselskaber, der ligeledes har søgt om konkursbeskyttelse. Dermed er kreditorer forhindret i at fremsætte krav, der kan forhindre aftalen mellem Takata og KSS i at gå igennem.