Bachmann om Brugtbil 2017: Hvilken bil skal jeg stemme på?

Testbilen er en 1,6 TDI med 7-trins DSG-gear (dobbeltkoblingsgearkasse). Det er helt rigtigt med DSG-gear i så tilbagelænet en bil, og med 105 hk er der alligevel ikke rigtig nogen fest.

Esben og jeg fik øje på et 'S' nederst i gearvælgeren, og både vi og bilen fik et chok, da den fredelige Octavia formentlig for første gang i dens liv kom over i Sport. Her tager den flere omdrejninger og bliver længere i gearene, men der er noget desperat over en mild familiebil, der prøver at føre sig frem som en Octavia RS, så lad da den stakkels bil være i fred.

Der er ikke meldt om generelle problemer med det 7-trins DSG-gear i Skoda Octavia, men du skal stadig passe på med at købe brugt 1,4 TSI-benzinmotor fra VW-gruppen i denne årgang. Hvis knastkæden bliver for lang, kan det smadre motoren, og det koster kassen – også i en Skoda. Få eventuelt en udvidet motorgaranti med i købet.

Octavia er sammen med Kia Ceed den mest værdifaste størrelse på brugtbilmarkedet lige nu med et værditab under 40 pct. for en ny bil, der kører 60.000 km på tre år.

X-faktor har Octavia heller ikke, men ejerne er ligeglade. Når man kigger på feedback fra brugerne på Bilbasen, opnår Octavia den højeste brugerrating på 4,8 på en skala fra 1-5. Der er cirka 250 Octavia'er på Bilbasen i denne modelgeneration.