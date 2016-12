Juletrafikken bliver ekstra slem i år – se hvornår det er bedst at køre

Grænsekontrol kan give kødannelser

På hjemrejsedagene søndag d. 25. december og mandag d. 26. december er der pga. grænsekontrollen risiko for kødannelser ved den dansk-tyske grænse for de trafikanter, som skal hjem mod Danmark.

På de tidligere store ferierejsedage i år har vi på de travleste tidspunkter registreret op mod 4-5 kilometers kødannelser ved grænsen, hvilket har givet omkring 20-30 minutters ekstra rejsetid for de berørte trafikanter.

Vejdirektoratet forventer dog ikke helt så store forsinkelser henover julen, da juletrafikken hovedsageligt vil bevæge sig på tværs af landet, men de anbefaler fortsat, at man så vidt muligt planlægger sin hjemrejse over grænsen uden for de mest trafikerede perioder.

Bliver det en hvid jul i år?

Forventninger til trafikken i julen er baseret på erfaringer og tal fra tidligere år, men den helt store ubekendte faktor i juledagene er altid vejret.

Ganske vist er der mange, der håber på en hvid jul, men hvis vi får en periode med frost og snefald, vil det for de mange rejsende i julen medføre større risiko for længere rejsetider på grund af vanskelige forhold på vejene, og samtidig øges risikoen for uheld, hvilket forsinker trafikken yderligere.

Også kraftig blæst kan volde besvær i juledagene på grund af risikoen for lukkede veje og restriktioner på de større broer. ​