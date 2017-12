Jaguar og Land Rover satser stort på det danske marked

Hvad er planen?

"Jaguar Land Rover har en ambitiøs vækstplan for de kommende år. Målet er at nå et salg på én million biler om året globalt. Det betyder, at alle markeder skal vokse, og det skal vi også i Skandinavien og i Danmark. Planen er at tredoble vores salg inden for de næste tre år. Det er en ambitiøs, men realistisk vækstplan"

Den brede opfattelse af Jaguar og Land Rover er, at det mest er for velhavere. Hvordan vil I ændre det?

"Med Jaguar XE, XF Sportbrake og den kommende E-Pace har vi nogle produkter, der er premium - men som også er både pris- og størrelsesmæssigt attraktive for en yngre målgruppe. Kunder, der måske traditionelt har været tiltrukket af BMW eller Audi. Jaguar E-Pace, der kommer her efter nytår, er et eksempel på et produkt, hvor vi får nye kunder, der måske siger - hold op, det er en fed bil - og først bagefter finder ud af, at det er en Jaguar."

Chefingeniøren på den nye E-Pace fortæller, at den store udfordring er at få folk ud at prøve bilerne. Gælder det også i Danmark?

"Først og fremmest er Danmark faktisk et ret specielt land i Jaguar Land Rover-verdenen. Vi er det eneste land, hvor Jaguar er større end Land Rover, og som sådan er vi nok lidt anderledes - vi har ikke svært ved at få kunderne til at prøve vores biler. Det kræver, at vi kommer ud og møder kunderne, der hvor de er - og ikke venter på, at de kommer til os. Derfor er vi blandt andet til stede ved en lang række events i Danmark - eksempelvis uge 29 i Skagen, hvor vi tilbyder testkørsler ved Ruths Hotel."

Kommer der flere danske forhandlere?

"Ja. Vi er i fuld gang med strategiarbejdet i forhold til forhandlerudvikling - fysisk som digitalt."