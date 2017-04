Hvor kom den fra? Ny aftale gør pludselig elbiler billigere igen

Elbilsalget gik fuldstændig i stå med udgangen af 2015, hvor man gradvist begyndte at indføre registreringsafgift på elbiler. Men nu har regeringen været nødt til at slække lidt på bremsen.

Sammen med Socialdemokratiet og Radikale Venstre er man nu blevet enige om at holde registreringsafgiften på elbiler nede på 20 procent – den var ellers steget til 40 procent i år.

Skatteminister Karsten Lauritzen fra Venstre glæder sig over, at der er enighed om en løsning, der kan være med til at sparke gang i det haltende salg af elbiler.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at der ikke er blevet solgt så mange elbiler, som vi regnede med for halvandet år siden. Den indfasning, vi aftalte, har vist sig at være for hård, og det har nok været med til at bremset salget, medgiver skatteministeren ifølge TV 2.

- Derfor er det glædeligt, at vi nu er enige om en lempeligere indfasning, som forhåbentlig kan få sparket gang i elbilsalget. Det har længe været et ønske fra Socialdemokratiet og Radikale at gøre noget ved elbilsituationen. Det har regeringen lyttet til, siger Karsten Lauritzen til TV-stationen.

Skidt signal

Både i bilbranchen, hos miljøorganisationer og blandt politikere er der ros for aftalen. En af dem er John Nordbo, der er klima- og miljøchef ved Verdensnaturfonden: