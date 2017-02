Her er de mest udbredte fejl hos finalisterne til Årets Brugtbil 2017

Stjernerating 1-5 fra Bilbasens brugere (19 anmeldelser): 4,1.

Reservedelsprisindekset er 96 for en 1,5 liters dieseludgave, og serviceprisindekset er på 97 for en 1,5 liters dieseludgave.

TCO (3 års ejerskab/60.000 km) for: Renault Captur 1,5 dCi 90 Expression 5d, årgang 2013, 63.000 km, salgspris: 147.800 kr.: 1,70 kr/km.

Skoda Octavia 2009-2013

Her har vi den faceliftede udgave af Octavia-modellen, der kom på markedet i 2009 i Danmark.

Det hører med til historien, at Octavia sammen med Kia c'eed er den mest værdifaste størrelse på brugtbilmarkedet med et værditab nede under 40% for en ny bil, der kører 60.000 km på tre år.

Og i det hele taget er Octavia en bil, der gør ejerne glade, når man kigger på feedback fra brugerne på Bilbasen. Her opnår Octavia den højeste brugerrating på 4,8 på en skala fra 1-5.