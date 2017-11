Har du styr på leasingreglerne?

I service- og vedligeholdelsesaftalen, som var en del af leasingkontrakten, stod der, at forbrugeren havde pligt til at sende bilen til eftersyn, inden den blev tilbageleveret til finansieringsselskabet.

Hver gang forbrugeren skulle underskrive en ny kontrakt, sendte finansieringsselskabet hende desuden en mail, hvor der stod, at hun skulle huske at få bilen til serviceeftersyn, når den pågældende kontraktperiode udløb, også selvom hun måtte indgå en ny privatleasingaftale. Forbrugeren tog dog ikke bilen til serviceeftersyn efter kontraktperioderne.

Da bilens generator i den tredje kontraktperiode gik i stykker, krævede finansieringsselskabet, at forbrugeren skulle betale 5.300 kroner til reparation, fordi bilen ikke havde været til serviceeftersyn.

”Vores råd til forbrugere, der indgår aftale om leasing eller leje af et produkt, er, at de sætter sig ind i, hvilke pligter de selv har, for eksempel i forhold til vedligeholdelse af produktet. Er der noget i aftalevilkårene, de ikke forstår, er det en god idé at spørge selskabet,” siger Susanne Aamann.

Pengeinstitutankenævnet gav finansieringsselskabet medhold i, at forbrugeren skulle betale for reparationen, fordi forbrugeren ikke havde overholdt sin pligt til at få sendt bilen til eftersyn i de første to kontraktperioder.