Har du glemt at skifte til sommerdæk?

Kører du stadig på vinterdæk, selv om foråret for længst har bidt sig fast, er du er ikke alene. For mens vigtigheden af at skifte til vinterdæk er ved at gå op for de fleste, så er der stadig mange danskere, der ikke ved, at det kan være lige så farligt at køre på vinterdæk om sommeren, som det er at køre på sommerdæk om vinteren.

Vinterdækkets konstruktion giver bedre vejgreb i sne, sjap og minusgrader. Men omvendt betyder det også, at sikkerheden forringes, når vejbanerne når op over de 7 grader, der i dækbranchen er den vejledende grænse for, hvornår man taler om skift mellem sommer- og vinterdæk.

Ifølge, Georg Nielsen, administrerende direktør hos Continental Dæk Danmark A/S, har vinterdæk en stor andel naturgummi, som bliver blødere, når temperaturen overstiger 7 grader. Det nedsætter vejgrebet, øger bremselængden og reducerer styreegenskaberne, hvilket i sidste ende kan forsage uheld.