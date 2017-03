Gigantisk handel: Nu er Opel blevet fransk

Den franske PSA-koncern har her til morgen offentliggjort, at porteføljen af bilmærker – som blandt andet indeholder Peugeot og Citroën – nu udvides med det tyske bilmærke Opel. Selskabet køber også den britiske pendant til Opel, Vauxhall.

Med købet bliver PSA den næststørste bilproducent i Europa efter tyske Volkswagen.

Handlen løber ifølge Bloomberg op i mere end 16 milliarder kroner og betyder, at Peugoet-ejeren overtager 12 fabrikker, der beskæftiger mere end 40.000 mennesker.

Større markedsandel

Det er amerikanske General Motors, der sælger Opel efter at have ejet det tyske mærke i knap 90 år.

Der har i længere tid været rygter om en sammenlægning, og det giver umiddelbart også god mening, da GM og PSA blandt andet allerede samarbejder om logistik.

Med franskmændendes overtagelse har de blandt andet fået adgang til Opel's teknologi fra elbilerne.

General Motors har i mange år arbejdet på, at Opel skulle vendes fra underskud til overskud. Det har dog vist sig at være en mere omstændig proces end først antaget, og efter Storbritanniens udmelding af EU lød meldingen fra de amerikanske ejere, at det ikke ville blive nemmere.

GM tabte sidste år 257 millioner dollars.