Formel 1 siger farvel til 23 år gammelt logo – her er det nye

Lige efter årets sidste løb i Abu Dhabi lancerede Formula 1 sit nye logo. Stramt og simpelt – det var udgangspunktet. Formula 1’s kommercielle chef, Sean Bratches, forklarer, at ændringen skyldes nye tider. Det gamle logo fungerede ikke på alle de nye digitale platforme. Ham sammenligner det med Coca Cola, som også har strømlinet deres logo for at passe bedre til den digitale fremtid.

Det er ikke kun af digitale hensyn, at de har ændret logoet. Når der skal laves merchandise, er det nye logo også væsentligt nemmere at brodere. Det er vist ingen hemmelighed, at der er mange penge at tjene på merchandise, hvilket også kan forklare det nye logo – for nu skal de hardcore fans da ud og have skiftet hele garderoben.

Ifølge marketing chef, Ellie Norman, er logoet designet med inspiration fra to biler, der racer rundt på en bane i jagten på at komme først.

Det 23 år gamle logo er i mange øjne ikonisk med det ”skjulte” 1-tal midt i logoet, men ifølge Sean Bratches, var det for gammeldags og tungt og passer ikke ind i de fremtidige planer.

"Logoet har gjort meget godt for F1 de sidste 23 år, men i forhold til hvor vi bevæger os hen og vores vision for den fremtidige forretning, vil det tomme hul med 1-tallet ikke komme til sin ret ved digitalt brug," siger Sean Bratches.

Det nye logo kommer til at være Formula 1’s nye identitet, når 2018-sæsonen bliver skudt i gang til det australske Grand Prix den 25. marts 2018.