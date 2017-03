Av, av, av: Ford og Fiat får tæsk i ny sikkerhedstest

Ford’s Mustang fik tidligere på året klask, da den blev crashtestet hos det europæiske sikkerhedsinstitut, Euro NCAP. Den fik især kritik af det manglende sikkerhedsudstyr, hvilket fik Ford til at svare igen. De præsenterede et facelift, hvor mængden af sikkerhedsudstyr var forbedret.

Det lader dog ikke til, at Ford har forstået budskabet. Den nye Ford Ka+ har netop været gennem møllen og har kun fået tre ud af de maksimale fem stjerner i den europæiske test. Her er det igen det manglende sikkerhedsudstyr, der giver udslaget.

Kan ikke klare sig mod konkurrenterne

Ford er dog ikke alene. Italienerne fra Fiat har heller ikke formået at følge med på sikkerheds-fronten i deres Fiat 500, og den lille charmør får ovenikøbet lavere point end Ka+, men stadig samme antal stjerner.

Både Fiat og Ford har fået kritik af de seneste tests. En stor del af kritikken går på, at de går mere op i deres design end sikkerheden for trafikkanterne. Derudover bliver der sat meget fokus på den manglende automatisk nødbremse-funktion, som fås i over halvdelen af andre biler i samme segment.