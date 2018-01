Ferrari bekræfter elektrisk superbil!

At Ferrari skulle være først til at udvikle en elektrisk superbil, lyder dog noget tvivlsomt, da de langt fra er de første på dette område. Selv om de er små producenter, så burde man retfærdigvis anerkende, at mærker som Nio og Rimac begge allerede har udvikle elektriske superbiler.

At Marchionne ikke anerkender disse som ægte superbiler, må stå for egen regning, men at Ferrari skulle være de første, har vi dog svært ved at se.

En af grundene til, at Marchionne også ser det nødvendigt at udvikle en elbil, kunne være Ferrari’s salgsmål for fremtiden. Med en plan om at sælge mere en 10.000 biler om året bliver Ferrari pålagt strengere emissionskrav for den samlede produktion, og her vil en elbil være perfekt til at overholde disse krav.

Sidst men ikke mindst må vi nok også erkende, at fremtiden i større og større grad bliver baseret på hybrid- eller eldrevne køretøjer, om vi vil det eller ej.