Fast pris: Her kan du tanke til samme pris døgnet rundt

En undersøgelse fra Circle K viser, at hele 83% af os danskere mener, at brændstofpriserne svinger meget, og samtidig at 82% af os tjekker tankstationernes priser i løbet af dagen. Det får nu Circle K til at ændre på deres nuværende prisfastsættelse.

- Vi kan godt forstå, at danskerne synes, at priserne på benzin og diesel svinger meget og bruger meget tid på at tjekke priser. Vi vælger derfor at ændre den måde, vi sætter priserne på, således at vores priser formentlig vil svinge mindre i løbet af dagen. Så fremover behøver du som kunde ikke at tænke over, hvornår på døgnet du tanker, forklarer Peter Rasmussen, der er direktør for brændstof hos Circle K i Danmark.

Døgnrytme på tanken

Tidligere har priserne været fastsat klokken 10 om formiddagen, men grundet lokale priser har den skiftet i løbet af dagen, hvorefter at blive fastsat igen næste dag klokken 10. Det er nu blevet ændret 1. februar.

- I stedet for at sætte brændstofprisen dagligt, vil vi nu kun ændre prisen, hvis der fx er store udsving i oliepriserne på verdensmarkedet eller i dollarkursen. Det vil sige, at vi fjerner de store daglige udsving i brændstofpriserne og sænker startprisen med 40 øre. Det er den besparelse, man førhen gennemsnitligt kunne få i løbet af dagen – den får alle kunder nu hele tiden, siger Peter Rasmussen.

Circle K mener selv, at det vil give mindre travlhed blandt andet om morgenen, når priserne vil være faste.

OK ikke afvisende

Hos konkurrenten OK vil man ikke lægge sig fast på en konkret strategi, men man tilpasser sig konkurrencen, som eksempelvis tiltaget fra Circle K.

- Vi kan godt være enige i, at prissvingningerne kan være forvirrende for forbrugerne. Vi kommer til at svare på konkurrencen, men der er også andre konkurrenter end Circle K, så derfor kan vi ikke sige præcis, hvordan det bliver, siger direktør Niels Ole Christensen til finans.dk.