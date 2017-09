Elselskab vil halvere ladetiden for elbiler

Fremover bliver det endnu hurtigere at lade elbilen op ved en E.ON ladestander. Energiselskabet E.ON udruller de næste seks måneder ny software, der gør det muligt at fordele strømmen i ladestanderne, så den udnyttes optimalt. Løsningen kaldes for Local Grid Management og bliver på sigt tilgængelig på alle offentlige 22 kW ladestandere.

I dag kan man benytte sig af den nye service på 40 ladestandere i E.ONs ladenetværk. Elbil-modeller, der lader på tre faser, vil kunne opleve en markant hurtigere ladetid, da de vil kunne lade med op til 22 kW i stedet for kun 11 kW, som ellers er normen.

Det kan lade sig gøre, fordi den nye software gør det muligt at fordele strømmen automatisk, alt efter om én eller to elbiler oplader samtidig på samme ladestander. Local Grid Management er en gratis service, som elbilister i hele landet på sigt kan nyde godt af på E.ONs offentlige ladestandere.

– Vi arbejder hver dag på at udvikle smarte ladeløsninger til vores kunder, og derfor er det en stor glæde, at vi nu kan løfte sløret for denne service. Initiativer som dette vil gøre det markant lettere og mere attraktivt at være elbilist, siger Torben Fog, chef for e-Mobility Solutions hos E.ON.