Dusør 100.000 kr. – hjælp Peter med at få sin elskede Mercedes 190 SL tilbage

Den 22. september var der ubudne gæster på besøg på Peter Fredsted’s værksted ved Beder lige syd for Aarhus. Her stjal de en af Peters vigtigste ejendele – hans Mercedes-Benz 190 SL.

"18 års familiehistorie er pist væk.", fortæller Peter Fredsted til Bil Magasinet. Det han håber på nu er, at nogen ved, hvor den befinder sig. Et tip, som får bilen hjem i garagen igen, udløser en dusør på 100.000 kr., og Peter vil med glæde betale det store beløb for at få bilen hjem igen.

Da Peter købte bilen for 18 år siden var den lakeret i sølv og trængte generelt til en kærlig hånd, men med hænderne skruet ordentligt på, gik Peter i gang med at restaurere bilen tilbage til perfekt stand, hvilket også inkluderede en omlakering, så bilen kom tilbage til den oprindelige cremehvide farve.

I Peters øjne er 100.000 kr. en lille pris at betale for at få familiens ekstra ’barn’ hjem igen.

"Det handler langt mere om minder og følelser end økonomi. I de 18 år jeg har haft bilen, er bilen blevet brugt til alt fra konfirmation og studenterkørsel", fortæller han.