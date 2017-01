Du kan nå det endnu: Færdselsstyrelsen forlænger fristen for krog på mikrobilen

Hvis du er ejer af en mikrobil og stadig ikke har fået monteret et træk, er der nu gode nyheder at hente. Færdselsstyrelsen har nemlig forlænget dispensationen, så du yderligere har 6 måneder til at få monteret et E-godkendt anhængertræk.

Det sker, selvom producenterne ikke mener, at bilerne egner sig til at køre med anhænger. Skal det efter 1. juli være tilladt at eftermontere træk, er der krav om, at bilproducenten oplyser, hvor tungt et påhængskøretøj bilen må køre med. Noget som ikke alle har valgt at gøre.

- Normalt er det ikke noget problem at få eftermonteret et anhængertræk på de fleste biler, som er forberedt til det, ligesom producenterne har opgivet trækvægte til bilen. Sådan vil det fortsat være. En række bilproducenter mener dog, at nogle af deres mindre modeller af den ene eller anden årsag ikke egner sig til at køre med anhænger, og i den forbindelse har det været muligt at anvende ECE-godkendt anhængertræk. Det kan virke underligt, at bilproducenter af mikrobiler ikke tillader anhængertræk på deres biler, men sådan er reglerne, siger teknisk konsulent i FDM test og bilsyn, Folke R. Pedersen, til fdm.dk.

Mange af de populære mikrobiler, heriblandt VW Up, Skoda Citigo, Seat Mii, Toyota Aygo, Citroën C1 og Peugeot 108 er alle produceret hos mærker, der ikke mener, bilerne egner sig til trailer. Det betyder, at du har frem til slutningen af juni 2017 til at eftermontere træk, hvis du er ejer af en af disse. Herefter bliver det ulovligt.