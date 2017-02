Ny løsning skal gøre det meget lettere at omregistrere biler

Skatteminister Karsten Lauritzen er klar med et initiativ, der vil gøre det lettere for virksomheder at omregistrere køretøjer, hvis ikke bilen skal have nye nummerplader. Det skriver Skatteministeriet i en mail til Bil Magasinet.

I dag er det fx et problem, når en bilforhandler sælger en bil til en anden bilforhandler. Her skal virksomhederne nemlig en tur forbi enten Skat's motorkontor eller en nummerpladeoperatør. Men nu åbner skatteministeren altså endelig op for en digital løsning, så virksomhederne kan sidde hjemme på kontoret og klare omregistreringen direkte på skat.dk.

- Ved at åbne for, at virksomheder kan omregistrere deres køretøjer med nogle få klik, kommer virksomhederne til at spare både tid og bøvl. Det er ikke nogen stor revolution, men det er et skridt i den rigtige retning, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Allerede i dag er det som sagt muligt for privatpersoner at omregistrere køretøjer på skat.dk. Det kræver dog en tilretning af Køretøjsregistret at give erhvervsdrivende samme mulighed. Det forventes, at de nødvendige ændringer kan være på plads til den 1. juli 2017.

Skatteministeriet vurderer, at den digitale løsning på skat.dk vil kunne benyttes ved ca. 40.000 omregistreringer om året.