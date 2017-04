Derfor er ny Mercedes S-Klasse et teknologisk mesterværk

Bremset af lovgivning

Den aktive distance-assistent Distronic tager også højde for, hvilket køreprogram (Eco, komfort eller Sport) du kører i. I Eco-tilstand forsøger computeren at give chauffør og passagererne så glidende en køreoplevelse som muligt. Mens Sport selvsagt give en mere sportslig kørestil. Det betyder blandt andet, at sving og accelerationer foregår i et højere tempo. Det hele kan gøres med hastigheder helt op til 210 km/t.

I køkørsel følger den blot med de andre i trafikken og stopper trafikken helt, kan bilen holde stille og starte igen indenfor 30 sekunder. Holder du stille længere tid, skal chaufføren selv sætte igang igen.

Grundet lovgivning og selvfølgelig også af sikkerhedsmæssige hensyn, er alle hjælpemidlerne betinget af, at chaufføren i forudbestemte intervaller gør noget aktivt. Det kunne være at bevæge rattet, accelerere eller bremse, men gør chaufføren ikke dette, vil en advarsel dukke op i instrumentbordet sammen med en bib-lyd. Ignoreres dette over en længere periode, vil bilens computer antage, at der er noget galt og bringe bilen til standsning. Når den holder stille, vil katastrofeblinket automatisk blive tændt, og bilen ringer derefter op til alarmcentralen og afgiver bilens position, så redningspersonale kan finde bilen.