De fleste danskere støtter politiets fartkontroller

Politikontrol gavner sikkerheden

Alene fra 2011 til 2015 har 472 mennesker mistet livet i ulykker, hvor der blev kørt for stærkt i forhold til hastighedsgrænsen eller forholdene, viser tal fra Vejdirektoratet. Dertil kommer de tusinder, der må leve resten af livet med store skader og smerter efter en fartulykke.

Når man spørger danskerne om deres holdning til politiets fartkontrol med fotovogne, svarer 89 pct., at kontrollen er med til at forbedre trafiksikkerheden og sikre, at færre mennesker mister livet eller kommer til skade i trafikken. Kun 10 pct. af danskerne mener, at kontrollen har til formål at få penge i bødekassen og 1 pct. mener, at det handler om noget andet. Tallene stammer fra en undersøgelse, hvor Rådet for Sikker Trafik har spurgt 1.214 danskere om deres holdning til fartkontrol.

Fartulykker koster dyrt

Foruden de store menneskelige omkostninger ved fartulykker, har for høj fart også en økonomisk betydning for samfundet.

De gennemsnitlige samfundsøkonomiske omkostninger per personskade i trafikken er på 4,6 millioner kroner. Det er for eksempel udgifter til politi- og redningsarbejde, hospitals- og plejeudgifter, manglende skatteindtægter etc.

Ser vi alene på fartulykkerne, koster de samfundet mellem tre og fire milliarder kroner – hvert år. Så selv om staten får bødeindtægter fra fartkontrollen på vejene, taber staten rent økonomisk på bilister, der kører for stærkt.