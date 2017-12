Danske iværksættere giver nyt liv til skrotklar Ford Mustang

Hos den danske start-up virksomhed REC Watches omdanner Christan Mygh og Jonathan Kamstrup dele fra klassiske Ford Mustanger til nye og luksuriøse ure, hvor Mustangens ikoniske historie kan leve videre.

Hvad er den ultimative julegave til familiens bilentusiast og Mustang-fan? Det må helt klart være et håndlavet ur, der med kærlighed til den gloværdige historie er fremstillet af komponenter fra gamle, klassiske Ford Mustang.

Idéen, der er Christian Myghs og Jonathan Kamstrups hjertebarn bærer navnet REC Watches. Sammen rejser de to danskere rundt til bilkirkegårde i hele verden, i håbet om at finde gamle dele fra klassiske Mustanger, der kan blive til hundredevis af unikke ure med navnet P-51. Urene koster fra ca. 9.400 kr.

"De fleste ser bare en bunke metal eller et gammelt bilvrag, Vi ser noget helt andet – vi ser en Ford Mustangs sjæl og en historie, der skal fortælles," fortæller medstifter Christian Mygh

og tilføjer

"Jeg ødelægger ikke gamle Mustanger. Jeg bringer Ford Mustanger, der ikke længere kan repareres, tilbage til livet i form af et ur. Jeg arbejder hårdt på at få sjælen i de gamle Ford Mustanger til at leve videre i vores ure”.

For at få de klassiske Ford Mustanger til at leve videre i urene, opsporer REC Watches omhyggeligt hver enkelt Mustangs historie. De taler med tidligere ejere, indsamler historier, ankedoter og billeder fra bilens storhedstid. Alt det indarbejdes i en skræddersyet video, så urets nye ejer kan opleve hvilken uforglemmelig historie uret består af.