Dansk onlineportal for nye biler får tilført ny kapital i millionklassen

Hvad er AutoOffers rolle i mit bilkøb?

AutoOffer er en portal, som samle biler fra forhandlere landet over. Her har de på forhånd fået forhandlet rabatter på plads, så du som kunde slipper for at gøre det. Man kan sammenligne det med hvad Momondo gør med flybilletter og Trivago for hoteller. Det er altså ikke dem, der sælger dig bilen, men de sørger for at formidle kontakten - og det er ikke kun med bilforhandleren. De sørger også for finanicering og forsikring, og det er det, der er humlen i deres forretning.

Ifølge Søren Malmskov handler et bilkøb i høj grad om overblik. Derfor handler det om at give bilkøberne muligheden for nemt at danne sig dette overblik, så der simpelt kan holdes styr på omkostningerne ved et bilkøb og i sidste ende gøre det hele mere gennemskueligt.

Ifølge AutoOffer giver det en besparelse på op til 20 pct., ligesom der altid er gratis levering – et koncept, der ifølge virksomheden sagtens kan skaleres og udbredes til andre lande:

– Vi ser et enormt potentiale i udlandet, så længe der er et marked for biler og en internetforbindelse. Derfor satser vi helhjertet på, at det om 5-6 år snarere er reglen end undtagelsen, at man bestiller sin nye bil online, slutter Søren Malmskov.