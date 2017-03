Uber lukker i Danmark: "En dag vil man le af det"

Ikke endegyldigt farvel

Hos Uber understreger man, at det ikke nødvendigvis er et farvel til Danmark men nærmere en besked til politikere og andre om, at den lovgivning, som ligger på bordet nu, har konsekvenser.

- Uber forlader ikke Danmark. Vi fastholder arbejdspladserne i Aarhus, hvor mere end 40 dygtige specialister bidrager til at udvikle Ubers teknologi globalt. I takt med at vores team i Aarhus vokser, håber vi, at Danmark vil leve op til sit ry som en teknologivenlig og fremsynet nation, der lader danskerne høste fordelene af det udviklingsarbejde, der foregår i landet.

Uber kører derfor sin sidste tur i Danmark d. 18. april 2017, hvorefter man ikke længere vil have adgang til appen.

- Før Uber igen kan tilbyde kørsel i Danmark, skal den foreslåede taxilov ændres. Vi vil arbejde hårdt og presse regeringen for, at danskere igen skal kunne bruge systemer som Uber, skriver selskabet i pressemeddelelsen.

Der er ifølge Ubers egne tal 2000 chauffører og 300.000 brugere i Danmark. Selskabet har været i Danmark siden 2014.