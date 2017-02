Øget ventetid: Stor brand rammer produktionen af populære Peugeot-modeller

Den nye Peugeot 3008 og den kommende 5008 er blandt andet baseret på dele, som bliver leveret af en tjekkisk underleverandør kaldet Recticel. I forrige uge skete der så det, som bare ikke må ske. En større brand udviklede sig i produktionen hos Recticel, hvilket har tvunget Peugeot til at stoppe produktionen af den nye 3008.

Peugeot 3008 er den fjerdemest solgte bil i Europa, og derfor vil Peugeot gøre alt for at mindske leveringstiden på populære model. Derfor skyder de nu lanceringen af den nye 5008 i to måneder.

Udskudt til sommer

Lanceringen af 5008 er i stedet sat til begyndelsen af sommeren. "Desværre" for Peugeot har interessen for 5008 været ganske solid. De har modtaget flere end 60.000 forudbestillinger, hvilket er 70 procent flere end forventet.

En af grundene til, at Peugeot vælger at prioritere 3008 fremfor 5008 er ganske simpel. Peugeot tjener efter sigende flere penge på et salg af en 3008, hvilket derfor giver god mening. Derudover har 3008’eren også en lavere listepris og dermed et større publikum.

Andre mærker kan også være berørt

Branden i den tjekkiske fabrik kan også have påvirket andre mærker. Fabrikken fremstiller blandt andet dørpaneler og instrumentbrætter til de andre mærker i PSA koncernen samt Renault, Daimler, BMW og VW.