BMW i3 og i8 kan være på vej ud

Da vi første gang så BMW’s i3 og i8, var folk hurtige til at tro, at dette var måden BMW havde tænkt sig at revolutionere bilindustrien. Det futuristiske design kombineret med en smart hybrid-drivline var løsningen på fremtiden. Men nu viser det sig, at disse to modeller i højere grad har fungeret som en bil, der skulle forberede forbrugeren og give den en smag på fremtiden uden, at i3 og i8 nødvendigvis er fremtiden.

Disse to biler er i højere grad blevet brugt til at manifestere BMW’s image, som værende en bilproducent der tør tænke nyt og vise, at el- og hybridbiler langt fra behøver at være en kedelig omgang.