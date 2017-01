Bilsalget i 2016 slog alle rekorder - her er de mest populære modeller

Den lavere afgift har uden tvivl også noget at sige

I 2015 blev den afgiftssatsen reduceret fra 180% til 150%, og i 2016 kom yderligere en mindre reduktion, idet det såkaldte skalaknæk blev forhøjet, således at færre biler kommer til at betale den højeste afgiftssats. Det er ikke blot historisk, det har også bidraget til en øget interesse for bilkøb.

Det er fortsat de små biler i A og B segmentet med VW Up og Peugeot 208, som dominerer statistikken, de løber nemlig afsted 49,25 pct. af det samlede personbilssalg.

Noget der til gengæld nærmest gik helt i stå var salget af elbiler. Hovedårsagen til dette skal findes i, at loven om afgiftsfritagelse for elbiler udløb 1. januar 2016. Det sender også et klart signal om, at elbilen før i tiden har været båret frem af afgiftsfritagelsen. I 2016 blev der blot solgt 1.312 mod 4.329 i 2015.

– De afgifter som blev pålagt elbilerne fra januar 2016 har været ødelæggende for salget, og der kommer yderligere afgifter på fra i år og frem til 2020. Den tidligere afgiftsfritagelse fungerede ikke optimalt, og de nuværende afgifter fungerer heller ikke. Vi mener, at den eneste rigtige model er en samlet reform af afgifterne, hvor vi beskatter ud fra bilens CO2 udledning og vægt i stedet for som i dag ud fra bilens værdi. Kun på den måde kan vi sikre mere miljørigtige biler, og i øvrigt også mere sikre biler, siger Gunni Mikkelsen, direktør for De Danske Bilimportører.