Ny bilforsikring til unge: Jo pænere du kører, desto mere sparer du

Og indtil videre er den nye bilforsikring blevet en stor succes.

- Vi er kommet godt fra start, og siden lanceringen har vi øget salget af bilforsikringer til segmentet under 30 år med 50 procent, siger Frederik Sjørslev Søgaard, Direktør for Pris- og produktudvikling hos Tryg.

- Det glæder os, at de unge er åbne over for den nye teknologi. Men vi har også gjort meget ud af at forklare, at vi ikke kigger dem over skulderen. Vi kan blot se den samlede kørebonus – ikke om en bestemt fartgrænse overholdes eller ej. Forsikringen kan heller ikke blive dyrere, hvis de kører skidt – kun billigere, hvis de kører godt, fortæller Frederik Sjørslev Søgaard.



Forsikringsselskabet er ikke alene om at glæde sig over den nye bilforsikring. Også de unge, der har købt forsikringen, kan se frem til flere penge på kistebunden. De har nemlig kørt så godt, at de indtil videre har sparet 15 procent i snit på deres forsikring. Og nogle har sparet endnu mere.



- Ambitionen med Tryg Drive er ikke bare at lokke flere kunder til vores selskab. Vi håber naturligvis også, at de unge via app’en bliver mere bevidste om deres kørsel og på sigt bliver bedre bilister. Det er stadig for tidligt at drage nogen konklusioner, men vi ser allerede nu en række positive tendenser. De foreløbige resultater viser blandt andet, at personer under 30 år også kan være gode bilister og at en løsning, der tager udgangspunkt i individets adfærd fremfor en gruppes kørselsmønster, har sin berettigelse, slutter Frederik Sjørslev Søgaard.