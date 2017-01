Bilforhandler frygter ikke fremtiden: "Vi har stadig en berettigelse"

Hvorfor købe en brugt bil, hvis alternativet er en delebil?

“Vi ser ikke delebiler som en trussel mod vores marked, ikke mindst fordi delebilsnettet i store dele af landet ikke er ret udbygget. Vi ser det snarere som et godt alternativ til de mennesker, som er trætte af kollektiv trafik og gerne vil have privatbilens fordele uden at skulle investere eller indgå leasingaftale på en bil.”

Hvordan kan I konkurrere med et leasingtilbud på en ny bil på for eksempel 3.000 kr.?

“Det kan vi godt konkurrere med, for vi tilbyder også privatleasing. Derudover må vi ikke glemme, at hovedparten af danske bilister stadig gerne vil eje deres egen bil og ikke frygte for overkørte kilometer og skader, som måske takseres lige rigelig hidsigt ved leasingudløb.”

Mange af vore læsere importerer selv biler. Hvordan frister I kunder til køb i stedet for egenimport?

”Vi importerer ret mange brugte biler fra Tyskland på grund af det høje udstyrsniveau, og kan få bedre priser med vores store indkøb. Desuden leverer vi en ’færdig pakke’ til kunden med høj sikkerhed. Hos os er der ingen ubehagelige overraskelser over, at afgiften pludseligt er højere end forventet, og faktisk bruger vi i gennemsnit 18.000 kr. i kosmetisk og mekanisk klargøring af hver bil. Desuden er det bare lettere at løse et eventuelt problem hos en forhandler i Danmark end, at privatimportøren skal den lange vej retur til Tyskland."