BBC forsøger igen: Det amerikanske Top Gear får nyt navn og nye værter

Med lukningen af "Top Gear USA" så det ud til, at endnu et søm var slået i det tidligere så succesfulde programs kiste. Men nu genopliver BBC den amerikanske pendant til Top Gear med tre nye værter og et nyt navn.

Navnet ændres ganske drastisk fra det tidligere "Top Gear USA" til det nye "Top Gear America". Der må vist have været en dygtig numerolog på spil i processen her.

Besætningen udgøres nu blandt andet af skuespilleren Wiliam Fichtner, der er kendt fra film som Armageddon og The Dark Knight. I det hele taget er han en skuespiller, der ofte er set i skurkeroller, så det bliver spændende at se ham fra en helt anden side, når han indtager værtsrollen på det ikoniske bilprogram.

Den næste tredjedel af trioen udgøres af motorjournalist Tom "Wookie" Ford, som i en langhåret og skægget udgave vil kunne genkendes som vært på programmet Fifth Gear.