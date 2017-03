Anklage: Ferrari har et hemmeligt værktøj, der kan nulstille kilometertælleren

Sidder du også og kigger efter din næste Ferrari, vil du ofte lægge mærke til, at mange af bilerne ikke har kørt så mange kilometer. Den stejlende hingst er hverken praktisk eller komfortabel over længere stræk, ligesom sæsonen mange steder i verden indskrænker brugen. Derfor kører den ikke så mange kilometer. Eller hvad?

En Ferrari-forhandler i Palm Beach er netop blevet sagsøgt for at have brugt et værktøj, som kan nulstille kilometertælleren.

En tidligere sælger, der har solgt et utal af Ferrari’er igennem sine 22 år hos forhandleren i Palm Beach, har for nylig sagsøgt forhandleren og en af sine tidligere klienter.

Robert mener, at han er blevet fyret efter at have fundet ud af, at forhandleren har brugt et værktøj til at nulstille kilometertælleren, hvorefter godt brugte Ferrari-modeller kunne sælges til en væsentlig højere pris.

Godkendt fra toppen?

Det er ikke kun den specifikke forhandler, der nævnes i anklagen, men også Ferrari som mærke og producent. Det sker, fordi Ferrari’s hovedkvarter skal give grønt lys til nulstillingen, før værktøjet kan udføre opgaven, lyder anklagen.

Den fyrede medarbejder mener, at multimillionæren Steve McMillan har betalt en forhandler for at nulstille sin LaFerrari, så han efterfølgende har kunne sælge den til en højere værdi. Bilens værdi steg ifølge Robert med en million dollars efter nulstillingen, hvilket svarede til en tredjedel af hele bilens værdi.

Motor Authority har fået fingrene i et udkast fra anklagen:

Ferrari Spa, hovedkvarter i Italien, markedsfører et værktøj kendt som ‘Deis Tester’ til deres forhandlere over hele verden.

‘Deis Tester’en har været tilgængelig siden 2010, og indeholder et software-program, der kan nulstille en Ferrari’s kilometertæller.

Ferrari Spa og Ferrari Nordamerika træner mekanikere i brugen af ‘Deis Tester’eren, og hvordan de nulstiller kilometertælleren.

Ferrari administrer kodeord og brugere, således at data fra enheden kan bruges og gemmes, heriblandt nulstilling af kilometertælleren.

Ferrari udgav i 2010 en manual, hvori en tydelig brugsanvisning om nulstilling af kilometertælleren stod.

Hver gang en ‘Deis Tester’ er i brug på en Ferrari, sker autorisationen gennem hovedkvarteret via et trådsløst netværk. Bilens diagnostik og procedure er automatisk gemt i en Ferrari database.

Hvis anklagen fra den tidligere medarbejder viser sig at være sand, kan samtlige modellers kilometerantal fra 2010 og frem være usande, hvilket kan ramme alle Ferrari’er, der har skiftet ejere indenfor de seneste syv år.