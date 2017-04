Analyse: Derfor foråret det perfekte tidspunkt at købe ny bil

Går du med overvejelser om at skifte familiebilen ud, er der gode muligheder for at gøre en god handel lige nu. Baggrunden er ganske enkelt, at din nuværende bil er relativt højt prissat på brugtbilmarkedet, mens den nye bil er faldet i pris i to omgange som følge af de to seneste års sænkninger af registreringsafgiften på biler. Sådan lyder en frisk analyse fra Spar Nord og Bilbasen.

- Bilkøberne kan glæde sig over, at en ny Opel Astra er faldet fra en pris på omkring 270.000 kroner i 2015 til 250.000 kroner i år, og helt generelt er de nye biler faldet op til 10 procent i pris. Omvendt holder brugtbilerne et højt prisniveau, så man kan bytte en brugt ud med en ny eller nyere brugt med lavere omkostninger end tidligere, siger Jan Lang, markedsanalytiker for Bilbasen.

Ændrede vaner efter krisen

Ifølge tal fra De Danske Bilimportører så køber vi større biler igen efter en årrække med store indkøb af mikro- og minibiler, og det er netop de større biler som Ford Focus og VW Touran, der er faldet mest i nypris.

Ifølge pressemeddelelsen hænger tendensen sammen med den generelle udvikling i danskernes bilkøb efter finanskrisen.

- I kølvandet på finanskrisen strammede danskerne – både private og virksomheder - livremmen ind og holdt tilbage med investeringer og dyrt forbrug. Det førte bl.a. til et kraftigt fald i købet af nye, større biler – både private, leasing- og firmabiler – mens der var mere fokus på de mindre biler. I dag ser danskerne mere lyst på den økonomiske fremtid og efterspørger igen de større familiebiler, men udbuddet af de brugte i denne kategori er begrænset, og derfor er disse biler i stand til at holde et relativt højt brugtpris niveau, siger Martin Lundholm, chefanalytiker i Spar Nord.

Så billigt er det at skifte

Bilbasen og Spar Nord har regnet på omkostningerne ved at skifte en mellemklasse-bil ud.

En fire år gammel Peugeot 308 1,6 HDI 5d koster 2,12 kr pr. km - især fordi omkostningerne til reparationer, brændstof og ejerafgift er høje. En ny koster 2,61 kr. pr. km, så man kan altså skifte til en helt ny model for omtrent 50 øre pr kilometer, hvilket er billigere end normalt.

Lykken varer dog ikke evigt. Den særlige situation med høje brugtbilpriser vil efter al sandsynlighed ændre sig, fordi der kommer flere brugtbiler på markedet som følge af de store salg af nye biler tilbage i 2013 og 2014.

- Vi vil helt sikkert se flere biler til salg i de eftertragtede klasser, og jeg forventer, at brugtbilpriserne vil falde i løbet af andet halvår. Man skal huske på, at bilsalget satte rekord på rekord for tre-fire år siden, og faktisk fortsat gør det, slutter Jan Lang.