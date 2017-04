5 fede motorcykler fra MC-Revyen 2017

Intet er så galt, at det ikke er godt for noget. Da de første rygter om Euro4 begyndte at sive, frygtede vi, at al saft og kraft ville blive suget ud af motorcyklerne, så snart de fik gule reflekser på forgaflen.

Ducati’s 1299 Superleggera viser med al tænkelig tydelighed, hvor meget vi tog fejl. Her er 215 hk og 156 kg i en motorcykel, der opfylder Euro4-normerne for røg og støj. Nu har vi den at drømme om, for med en pris på 1,4 mio kroner rækker husholdningsbudgettet desværre ikke.

Heldigvis er der rigtig mange andre nyheder til 2017 – flere end vi mindes at have set før. Euro4 har nemlig tvunget samtlige producenter til at ryste posen og tænke nyt.