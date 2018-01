2018: Danske bilejere er stadig voldsomt overbeskattet

2018 begynder med en god og en dårlig nyhed til bilejerne. Den gode er, at det er blevet billigere at købe ny bil. Den dårlige er, at det bliver lidt dyrere at eje den. Alt i alt bliver det dog en smule billigere at være bilejer det kommende år. Det viser FDMs store bilbudget for 2018.



Det er ikke bare efterårets afgiftsnedsættelse, der gør det billigere at være bilejere i det nye år. Også præmien på bilforsikringen vil for mange være lavere. Til gengæld er der regnet en højere brændstofpris ind, ligesom der er prisstigninger på driften.



”Mest markant er dog ejerafgiften, der næste år stiger seks procent for alle bilejere som følge af pristalsregulering. Derudover stiger den halvårlige ejerafgift igen til juli med omkring 250 kr., men kun for biler der er solgt efter den seneste afgiftsomlægning sidste år. Populært sagt flyttes lidt af afgiften altså fra købet af bilen til det at eje den,” siger forbrugerøkonom i FDM, Allan Skytte Christensen