Vi kører Maserati’s glemte jernnæve, Ghibli Cup

Køreegenskaberne bliver godt modtaget af entusiasterne, men rygterne om dårlig kvalitet hænger ved. Det skal der laves om på, da Fiat i 1993 overtager Maserati. I 1995 opfinder de en international racingserie kaldet Selenia Ghibli Open Cup, som skal brande Ghibli’en. Fabrikken bygger 25 racerbiler efter alle kunstens regler.

De bliver strippet for overflødig vægt, udstyret med bur, hårdere undervogn, slicks, og den i forvejen hårdt pumpede 2-liters V6 biturbomotor tunes til 330 hk ved at sætter et par nye IHI-turboer på, større intercoolere, en friere udstødning og ny motorstyring. Motorerne forsegles inden sæsonstart for at skabe lige vilkår blandt de private kørerne, som når at køre elleve internationale løb. Fiat trækker stikket på projektet i 1996, da det koster en krig at holde løbsserien i gang.

Heldigvis laver de en specialversion af bilen, som du kan bruge på offentlig vej: Ghibli Cup. Den vænnes til et mere roligt luksusliv på landevejen med en komplet Conolly læderkabine, fuldautomatisk klimaanlæg og kulfiberpaneler i kabinen, og produceres i 86 eksemplarer.

Større bremser med firestemplede Brembo-calipre bliver installeret foran, så du sikkert kan hente den ned fra de 270 km/t, som topfarten steg til fra 255 km/t, og en hårdere undervogn med stivere fjedre og bøsninger sørger for, at den også kan bruges til trackdays. Som på racerbilen får Cup’en bagakslen fra Ferrari 456 GT med rør i multilink-baghjulshænget i stedet for presset stål og en 6-trins manuel Getrag-gearkasse, der også kan findes i datidens BMW M3.