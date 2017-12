Verdens hurtigste familieraket!

I 1995 havde den store familieflytter i løbet af 10 år ikke bare bevist sit værd over for kunderne men også sat konkurrenterne så solidt til vægs, at Renault besluttede, at det skulle fejres! Men ikke med et festfyrværkeri i traditionel forstand. 1995 var ­nemlig også året, hvor Michael Schumacher for Benetton-teamet toppede en rekord­række på fem F1-verdensmesterskaber til Renault’s 3,5-liters V10-motor.

Ironisk nok var det i 1995 også 10 år siden, Renault første gang valgte at trække sit eget fabriksteam ud af Formel 1 – og lige så ironisk var det også i 1995, at Renault valgte atter at trække sig ud af den bekostelige sport. Ikke desto mindre skulle de 10 års Espace-succes og seks års F1-succes fejres, så hvad var mere naturligt end at bygge den suveræne F1-motor ned i den suveræne familiebil?