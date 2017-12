Undervurder aldrig en stationcar!

I starten af 90’erne var Porsche i krise. Salgstallene var på vej ned i USA, og Porsche’s Rossle-Bau-fabrik i Zuffenhausen, der før havde produceret superbilen Porsche 959 og senere Mercedes-Benz 500 E, manglede noget at rive i. Samtidig havde Audi brug for at få blæst støvet af den gammeldags Audi 80, som henvendte sig mest til det ældre publikum.

Porsche påtog sig opgaven. Meningen var, at de skulle pumpe lidt ekstra kræfter under hjelmen og få den til at køre som en sportsvogn, men der opstod hurtigt et problem. Hvis de brugte coupéen som udgangspunkt, kunne det blive værst for dem selv, da en sådan bil ville blive en farlig konkurrent for Porsche’s modeller.

Derfor tog de i stedet fat i den variant, som Porsche aldrig kom til at konkurrere med: Stationcarudgaven.

Ved første øjekast ligner RS2 en almindelig 80 Avant, men gå tæt på, og du opdager, at Porsche har gravet dybt i kassen med hurtige reservedele. Sidespejle og lygterne i forkofangeren er doneret af datidens 911 Turbo, og refleksbåndet mellem baglygterne er ren 911 styling. Fælgene er Carrera Cup-fælge i 17”.

De dækker over røde bremsecalipre fra en Porsche 968 CS. Kunderne kunne også bestille større bremser fra en 993 Turbo, hvis de havde brug for ekstra bremsekraft.