Überklasse!! Mercedes-Benz 600 Pullman

De personer, som var allermest vilde med den mastodontiske Pullman, var rækken af diktatorer: Fidel Castro, Idi Amin, Saddam Hussein, Kim Il-sung og Kim Jong-il havde allesammen en eller flere Mercedes 600 Pullman i garagen, og det er blot for at nævne nogle få. Også præsidenter, paver, film- og musikstjerner faldt pladask for den monstrøse tysker. Det er egentlig let at forstå deres forelskelse i køretøjet, for der findes ingen andre biler i verden, der signalerer magt, som en Pullman med sit kompressor-tågehorn trykket i bund.

Lige så luksuriøs bilen er, lige så kompliceret er den, når du begynder at kigge lidt dybere i teknikken. De fleste funktioner styres af et kompliceret hydraulisk system. Vinduer, sæder, ventilationssystemet, undervognen, dørlukning og ikke mindst bagagerumsklappen, styres alle af olie under et tryk på 2.176 Psi. På plussiden har det den effekt, at alt fungerer fuldstændig lydløst. Det negative er, at når først én ting går i stykker, så strejker hele ekvipagen. Og hvis først en Mercedes 600 har været forbi en baggårdsmekaniker, som har hældt den forkerte type olie i systemet, går der ikke lang tid, før gummislangerne er opløst indefra.